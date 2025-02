Besorgniserregender Trend in Restaurants

Termin noch unklar US-Außenminister plant erstes Ukraine-Treffen in Saudi-Arabien

Von t-online , afp 16.02.2025 - 01:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Außenminister Rubio begrüßte den Plan. (Quelle: Mark Schiefelbein/Pool AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Vorbereitungen zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder Frieden im Krieg gegen die Ukraine nehmen Form an. Ein erstes Treffen von Unterhändlern steht wohl unmittelbar bevor.

Eine US-Delegation um Außenminister Marco Rubio plant nach Angaben aus Regierungskreisen in Washington ein Treffen mit russischen und ukrainischen Unterhändlern in Saudi-Arabien. Neben Rubio werden der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, und sein Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff nach Saudi-Arabien reisen, wie US-Regierungsvertreter am Samstag ankündigten.

Wann genau das Treffen stattfinden soll, blieb zunächst unklar. Saudi-Arabien ist jedoch eine Station auf der ersten Nahost-Reise Rubios. Zum Auftakt seines Besuchs in der Region, der bis Dienstag dauern soll, traf der US-Außenminister am Samstagabend in Israel ein. Weitere Stationen sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und schließlich Saudi-Arabien.

Trump kündigt unverzügliche Verhandlungen an

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch ein Telefonat mit dem russischen Staatschef Putin geführt. Danach erklärte Trump, er habe mit dem Kreml-Chef einen "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Zudem kündigte er an, dass sein erstes Treffen mit Putin "wahrscheinlich" in Saudi-Arabien stattfinden werde.

Am Samstag telefonierte dann Rubio mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. In dem Gespräch habe er "Trumps Engagement für eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine" bekräftigt, wie Rubios Sprecherin Tammy Bruce mitteilte. Zudem hätten die beiden Minister die Möglichkeit zur Zusammenarbeit "bei einer Reihe anderer bilateraler Themen" erörtert.