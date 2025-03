Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump telefoniert. Im Mittelpunkt standen dabei Trumps Gespräche mit Wladimir Putin sowie die Bemühungen um eine friedliche Beendigung des Ukrainekriegs. Während Trump Selenskyj bei dessen Besuch im Weißen Haus in Washington vor Kurzem noch öffentlich brüskiert hatte, berichtete Selenskyj nun von einem guten Gespräch. "Heute habe ich keinen Druck verspürt", sagte er in einer Online-Pressekonferenz.

Selenskyj sagte dagegen der "Financial Times", er habe mit Trump nur über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. "Wir haben nur über ein Kraftwerk gesprochen, das unter russischer Besatzung steht", so der ukrainische Präsident. Es hänge davon ab, "ob wir es zurückbekommen und wieder in Betrieb nehmen können", so Selenskyj.