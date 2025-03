"Werden darüber nicht diskutieren": Selenskyj mit Absage an Trump

US-Interesse an ukrainischen Reaktoren

Wolodymyr Selenskyj: Er will die ukrainischen Reaktoren in Staatsbesitz halten. (Quelle: Ole Berg-Rusten)

Selenskyj erteilte Trumps Plänen zur US-Übernahme ukrainischer Atomkraftwerke eine klare Absage. Offen zeigt sich Kiew hingegen für amerikanische Investitionen in Saporischschja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer möglichen Übernahme der Atomkraftwerke im Land durch die USA relativiert. "Wir werden nicht darüber diskutieren. Wir haben heute 15 Atomreaktoren in Betrieb. Das alles gehört unserem Staat", sagte Selenskyj am Donnerstag in Oslo bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Störe.