Immer mehr Finnen ziehen für die Ukraine in den Krieg

Zweifel an Wehrfähigkeit des Heimatlandes

Mehr als hundert Finnen kämpfen freiwillig in der Ukraine. Auch im Land wächst die Angst vor Russland deutlich.

Immer mehr finnische Freiwillige schließen sich der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee an. Laut dem finnischen Außenministerium befinden sich derzeit etwa 150 Staatsbürger im Einsatzgebiet. Schon im Februar hatte die Regierung extra Informationen für Freiwillige veröffentlicht und dabei von direkten Kampfeinsätzen abgeraten. Bis Ende 2024 sind nach offiziellen Angaben zehn Finnen in der Ukraine ums Leben gekommen.

Einer der Freiwilligen erklärt gegenüber dem finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Yle: "Wir können nicht zulassen, dass Russland tut, was es will. Es war an der Zeit, ihnen zu zeigen, wann es genug ist."