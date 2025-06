Russland greift die Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Dabei sind in Kiew und der Südukraine mehrere Menschen gestorben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland schießt Rakete auf Schule – zwei Tote

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der Südukraine mindestens zwei Menschen getötet worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete bei Telegram den Schlag gegen ein Gymnasium in der Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj im Gebiet Odessa als "absolut wahnsinnig". Der Angriff sei mit einer ballistischen Rakete erfolgt. Wegen der Schulferien waren keine Kinder im Gebäude. Behördenangaben nach wurden etwa ein Dutzend Menschen verletzt.

Zahl der Todesopfer nach russischen Angriffen auf Kiew steigt

Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind gemäß offiziellen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Sechs Menschen kamen laut dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko bei einem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt ums Leben, 31 wurden dort verletzt. In der Region wurde nach offiziellen Angaben eine Person getötet, zwei weitere in der nordukrainischen Region Tschernihiw. Dort gab es demnach außerdem zehn Verletzte.

Selenskyj reist für Verteidigungsgespräche nach Großbritannien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag für Gespräche über die Verteidigung gegen Russland mit Verbündeten in Großbritannien zusammentreffen. "Bei meinem heutigen Besuch im Vereinigten Königreich werde ich mit unseren Partnern genau dieses Thema erörtern – unsere Verteidigung, die das Fundament einer deutlich stärkeren gemeinsamen Sicherheit werden muss", erklärte Selenskyj am Montagmorgen in Onlinediensten. "Wir werden auch über neue und kraftvolle Schritte verhandeln, um den Druck auf Russland wegen dieses Krieges zu erhöhen", fügte Selenskyj hinzu.