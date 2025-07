Es sind düstere Szenarien, auf die sich der Berliner Senat, die Bundeswehr und zwölf Kliniken der Hauptstadt detailliert vorbereitet haben: Die Millionenmetropole wird militärisch angegriffen, auf den Straßen wird gekämpft. Kliniken fallen deswegen aus, gleichzeitig sind aber viele Verletzte zu versorgen - was dann? Dazu gib es nun ein Papier, in dem zwei Jahre Arbeit stecken: den Rahmenplan "Zivile Verteidigung Krankenhäuser". Er wurde nun den Leitungen der Berliner Kliniken vorgestellt.

Hintergrund ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und ein auch von der Nato befürchteter weiterer Vormarsch Richtung Europa. Schon als Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektierte, beschloss die Bundesregierung , die Zivile Verteidigung in Deutschland wiederaufzubauen, die nach der Wiedervereinigung eine untergeordnete Rolle spielte. In einem Faktenpapier zu dem Rahmenplan heißt es nun: "Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 hat sich die Gefährdungslage Deutschlands massiv verändert."

Szenario: Kriegerische Auseinandersetzung in Berlin

Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) erklärte dazu: "Wir haben in Deutschland und auch in Berlin ein sehr gut ausgestattetes und funktionierendes System, um Katastrophen, Unfälle, Naturgefahren oder Kriminalität zu bewältigen. Aufgrund der veränderten Gefährdungslage ist es aber notwendig geworden, die Zivile Verteidigung stärker auszubauen als dies in den vergangenen Jahren der Fall war." Im besten Fall tue Berlin damit etwas, "was uns in Friedenszeiten nützt und vor Angriffen schützt, weil wir stark aufgestellt sind".