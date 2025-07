Aktualisiert am 29.07.2025 - 11:56 Uhr

EU droht Ukraine wegen Anti-Korruptionsbehörden

Die EU hat der Ukraine mit dem Stopp finanzieller Hilfen gedroht, sollte das Parlament in Kiew am Donnerstag keine Gesetzesänderungen zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden beschließen. Laut "Ekonomichna Pravda" wurde die Regierung von Ministerpräsidentin Swyrydenko am 24. Juli über diplomatische Kanäle informiert: "Alles ist auf Pause, bis die Situation geklärt ist", heißt es aus einer anonymen Quelle.