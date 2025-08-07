t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Knorr-Bremse will Stellen streichen

DAX
24.192,50(+1,12%)
Gold
3.402,72 USD(+0,16%)
Bitcoin
100.616,23 EUR(+1,93%)
Öl Brent
66,96 USD(-1,06%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSängerin trauert um Vater ihrer Kinder
TextGletscher gibt Leiche nach 28 Jahren frei
TextRTL-Paar feiert Liebescomeback
Text16-Jährige am Ballermann vergewaltigt?
TextAmt kauft Kaffeemaschine für 14.600 Euro

Umsatzrückgang bei Lkw-Sparte
Bremsenhersteller will Stellen streichen

Von dpa, t-online
07.08.2025 - 23:32 UhrLesedauer: 1 Min.
Knorr-Bremse: Zuggeschäft läuft gut, Lkw-Geschäft schwächeltVergrößern des Bildes
Der Automobilzulieferer Knorr-Bremse muss Stellen streichen. (Quelle: Andreas Gebert/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Trotz stabiler Geschäftszahlen soll beim Münchner Bremsenhersteller Knorr-Bremse Personal abgebaut werden. Betroffen sind mehrere Standorte.

Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse will im Rahmen seines Strategieprogramms "Boost" Stellen streichen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin geht es am Standort München um rund 200 Arbeitsplätze. Insgesamt sind in Deutschland etwa 5.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Loading...

Eine interne Präsentation, über die der "Münchner Merkur" berichtet hat, nennt deutschlandweit mindestens 700 gefährdete Jobs. Das entspricht etwa 13 Prozent der Belegschaft in Deutschland. In München sollen demnach mehr als 300 Stellen betroffen sein.

Freiwilligenprogramm statt Kündigungen

Seit Juli spricht dem Bericht nach das Unternehmen gezielt Mitarbeitende auf Altersteilzeit oder Aufhebungsverträge an. Ein Freiwilligenprogramm im Bereich "Rail" (Schiene) sei laut Unternehmensangaben gut angelaufen. Betriebsbedingte Kündigungen könnten aus heutiger Sicht vermieden werden.

Auch im Bereich "Truck" (Lastwagen) gibt es ein entsprechendes Programm. Der Stellenabbau sei Teil einer langfristigen Maßnahme und stehe nicht im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik, hieß es.

Eisenbahngeschäft wächst deutlich

Trotz des geplanten Stellenabbaus ist die Geschäftslage stabil. Im ersten Halbjahr 2025 sank der Umsatz leicht von 3,99 auf 3,96 Milliarden Euro. Der Nettogewinn verringerte sich von 313 auf 294 Millionen Euro.

Besonders das Geschäft mit Eisenbahnbremsen entwickelte sich positiv. Der Umsatz stieg um rund zehn Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte um 18 Prozent zu.

Der Bereich mit Lkw-Bremsen verzeichnete hingegen Rückgänge bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand. Diese Entwicklung wurde auf die allgemeine Marktflaute zurückgeführt. Das Unternehmen bekenne sich dennoch zum Standort Deutschland – kürzlich wurde die Erweiterung des Truck-Standorts in Aldersbach angekündigt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Deutschland
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom