Trump: Vorab-Treffen von Putin und Selenskyj nicht nötig

Trump formuliert laut einem Medienbericht klare Bedingungen für ein Treffen mit Putin. Russland greift Kiew an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 8. August

Vor seinem ersten persönlichen Treffen mit Wladimir Putin sieht US-Präsident Donald Trump vorab zunächst keine Notwendigkeit für eine Zusammenkunft des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: "Nein." Unterdessen dringt Selenskyj bei den laufenden US-Verhandlungen mit Russland über ein Kriegsende auf einen stärkeren Einfluss der Europäer

Ukrainische Spezialeinheit greift weit hinter der Front an

Eine ukrainische Spezialeinheit löst erneut Schlagzeilen aus. Die "Timur"-Einheit, benannt nach ihrem Kommandeur mit dem Kampfnamen Timur, hat bei Sumy Hunderte russische Soldaten getötet und weitere in die Flucht geschlagen. Die Gruppe von Soldaten ist auf Überraschungsangriffe spezialisiert – meist weit hinter der Front.

Russland bietet Kinder aus Luhansk online an

Drei Verletzte bei Angriffen auf Kiew

In der Nacht zum 8. August haben russische Truppen mit Drohnen mehrere Ortschaften in der Region Kiew angegriffen. Wie die Militärverwaltung des Gebiets Kiew (OVA) über Telegram mitteilte, war besonders der Rajon Butscha betroffen.

Durch die Angriffe wurden nach ersten Angaben drei Frauen im Alter von 16, 56 und 80 Jahren verletzt. Die Verletzungen gelten laut Behörden als nicht schwerwiegend. Dennoch führte der Drohnenbeschuss zu mehreren Bränden – zahlreiche Wohnhäuser wurden beschädigt.

Auch im Rajon Boryspil wurden laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sechs Privathäuser bei einem ähnlichen Drohnenangriff beschädigt

Putin-Trump-Treffen schon kommende Woche möglich