Kinder erkranken aktuell hÀufiger an Grippe als Corona

Berlin (dpa) - Bei Kindern wird nach EinschÀtzung des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit hÀufiger Grippe als Corona diagnostiziert. Betroffen seien insbesondere 5- bis 14-JÀhrige, schreibt das Institut in seinem veröffentlichten Wochenbericht.

Eine Grippewelle hat auch bislang in der Saison 2021/22 nach wissenschaftlicher Definition gar nicht erst begonnen, in der jĂŒngsten Zeit wurden in Deutschland aber doch noch etwas mehr GrippefĂ€lle verzeichnet. Die RKI-Fachleute sprechen von geringfĂŒgig erhöhter Influenza-AktivitĂ€t. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza hatte fĂŒr die vergangene Woche von knapp 2000 gemeldeten FĂ€llen berichtet. Bei Grippe wird eine hohe Dunkelziffer nicht erkannter und nicht gemeldeter FĂ€lle angenommen.