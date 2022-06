Solche regelmĂ€ĂŸigen ZĂ€hlungen seien wichtig, um VerĂ€nderungen in den Populationen frĂŒhzeitig zu erkennen, sagte Meise. "Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein Zugvogel in der Regel nicht an einem Ort bleibt - und manchmal Ă€ndert er auch seine Flugroute. So kann es sein, dass die Anzahl der Vögel einer bestimmten Art im Wattenmeer sinkt, global gesehen der Bestand aber stabil bleibt oder sogar steigt." Um den globalen Bestand zu messen, mĂŒssten daher alle Orte, an denen die Vögel vorkommen können, gleichzeitig erfasst werden.