LIVEHauptstadt-Ticker

Eisbären Berlin holen vierten Sieg in Folge

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Seite neu laden





8.05 Uhr: Kräftiger Wind weht weiter durch Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg bleibt es am Mittwoch windig. Ab dem Vormittag sind vor allem in der Westhälfte Brandenburgs und in der Hauptstadt Windböen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gebietsweise kann es bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad auch Regen geben.





7.45 Uhr: Eisbären Berlin holen vierten Sieg in Folge

Für die Eishockey-Profis der Eisbären Berlin könnte es in der Deutschen Eishockey Liga aktuell kaum besser laufen. Im Heimspiel am Dienstagabend besiegten sie die Iserlohn Roosters mit 4:2 und erkämpften sich den vierten Sieg in Folge. Der Triumph bringt dem Tabellenvierten wichtige Punkte, um seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter auszubauen.





7.15 Uhr: Hallo Berlin!

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem neuen Hauptstadt-Ticker! Auch heute finden Sie hier zwischen 7.15 und 20 Uhr wieder alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt. Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei!