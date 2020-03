LIVEHauptstadt-Ticker

Polizei Berlin stoppt Hochzeitskorso am Brandenburger Tor

Union Berlins Präsident Dirk Zingler: In einem Interview übte der 55-Jährige deutliche Kritik am DFB. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)



Mit Blick auf die heftigen Auseinandersetzungen mit den Fans hat Union-Chef Dirk Zingler deutliche Worte für den Deutschen Fußball-Bund gefunden. "Ich glaube, der DFB hat in den vergangenen Jahren seine natürliche Autorität verloren", sagte der 55-Jährige im Interview mit der Tageszeitung "Welt".

Der Verband habe in der Vergangenheit durch verschiedene Themen an Respekt und Integrität verloren. Eine Lösung der Probleme traut Zingler dem DFB nicht zu. Vielmehr sei es die "ureigenste Aufgabe der Vereine, mit den Fanszenen und den Zuschauern ein vernünftiges Miteinander zu organisieren. Ich denke, dass der DFB vom Vereinsfußball lernen kann", sagte der Präsident von Union Berlin.

In der Nacht auf Freitag haben an der Dessauer Straße Ecke Hafenplatz in Berlin-Kreuzberg drei Autos gebrannt. Das Feuer sei von einem Fahrzeug auf zwei weitere übergesprungen. Das teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Das erste Auto ist demnach komplett ausgebrannt, die beiden anderen beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben. Erst am Donnerstagmorgen beschädigte ein Feuer zwei Fahrzeuge in Neukölln.

Am Donnerstagabend sind Teilnehmer eines Hochzeitskorsos mit waghalsigen Fahrmanövern vor dem Hotel Adlon in Berlin-Mitte aufgefallen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Die Beamten hätten die Fahrzeuge unweit des Brandenburger Tores gestoppt und einige Pkw beschlagnahmt. Gegen die Fahrer werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt – mehrere Führerscheine wurden gleich vor Ort eingezogen. Erst Mitte Februar kam es zu ähnlichen Szenen am Bahnhof Zoo.

#Berlin #Mitte - Polizei stoppt Hochzeitskorso vor dem Hotel Adlon, Personen und Fahrzeuge wurden überprüft pic.twitter.com/hpbc6jPGFk — Polizeireporter-BM (@PolReporter) March 6, 2020

SPD-Innensenator Andreas Geisel will heute die Berliner Sehitlik-Moschee in Neukölln besuchen. Dort soll der Maßnahmenplan zum Schutz muslimischer Mitbürger vorgestellt werden. An dem Besuch zum Freitagsgebet in der Moschee nimmt auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh teil.

Gläubige beim Mittagsgebet in der Sehitlik-Moschee: Berlins Innensenator will hier seinen Maßnahmenplan zum Schutz muslimischer Mitbürger vorstellen. (Quelle: Emmanuele Contini/Archivbild/imago images)



Geisel hatte bereits nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau angekündigt, Moscheen, Synagogen und Vereine in Berlin besser zu schützen. Polizisten in Uniform und in Zivil sollten bestimmte Orte ständig oder zu bestimmten Zeiten beobachten. Bei Großveranstaltungen und Feiern mit vielen Menschen will die Polizei stärker Präsenz zeigen. Eingangstüren und Fenster sollten besser gesichert werden.

Bei einer Kontrolle einer Bäckerei in Berlin-Neukölln am Mittwoch ist einer Beamtin eine Maus über die Schuhe gelaufen. Das war aber nicht der einzige Mangel, den die Kontrolleure festgestellt haben. Ergebnis: Der Betrieb ist nun geschlossen. Von den Zuständen vor Ort können Sie sich hier ein Bild machen.

