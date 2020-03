LIVEHauptstadt-Ticker

Spiel zwischen Union und FC Bayern wohl doch ohne Zuschauer

Auf der Hinweistafel am Stadion An der Alten Försterei wird auf die Partie gegen Bayern München hingewiesen: Das Heimspiel der Unioner wird aber offenbar doch ohne Zuschauer stattfinden. (Quelle: Matthias Koch/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Gestern noch hieß es: Das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und FC Bayern München am Samstag findet im Stadion an der Alten Försterei mit Zuschauern statt. Daran gab es von vielen Seiten massive Kritik. Selbst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisierte das Vorgehen: "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert."

Nun meldet sich Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci zu Wort. "Nach meinem Kenntnisstand wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden", sagte sie dem Berliner Radiosender "105‘5 Spreeradio". Dem Berliner Fußball-Bundesligisten liegen dazu bislang keine Informationen vor, sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit auf Anfrage.

In einem Hausflur eines Hauses in der Sonnenallee in Neukölln ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, brannten ein Kinderwagen und ein Fahrrad. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber rasch löschen, es wurde niemand verletzt.

7.34 Uhr: Gesundheitssenatorin stellt Coronavirus-Untersuchungsstellen vor

48 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es laut Robert-Koch-Institut derzeit in Berlin (Stand gestern). Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will heute die Arbeit der Untersuchungsstellen für Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion vorstellen. In etwa einer halben Stunde wird Kalayci zunächst in den DRK Kliniken Berlin Westend erwartet. Eine Stunde später ist ein Besuch im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe geplant, wie ihre Verwaltung mitteilte. "In den Untersuchungsstellen sollen begründete Verdachtsfälle beraten und abgeklärt werden. Begründet bedeutet etwa, Kontakt zu einem bestätigten Fall gehabt zu haben oder in einem Risikogebiet gewesen zu sein und Symptome zu haben", betonte Kalayci. In Berlin gibt es sechs Untersuchungsstellen.

Kinderstiefel in einer Kita: In bis zu 25 Kindertagesstätten in Berlin sind die Erzieher aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)



Schlechte Nachrichten für viele Berliner Eltern: Die Gewerkschaft Verdi hat heute zum Streik an Kitas in Berlin aufgerufen, die vom Humanistischen Verband Deutschlands (HDV) betrieben werden, berichtet der RBB. Das betrifft 25 Einrichtungen. Auch die Beschäftigten von Sozialstationen und Hospizen vom HDV sind zum Streik aufgerufen. Insgesamt sollen 1.400 Berliner HDV-Beschäftigte ihre Arbeit heute niederlegen. Hintergrund ist der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft und dem Verband.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!