38-Jähriger in Berlin-Lankwitz erstochen

18.05.2020, 11:30 Uhr | cf, t-online.de, AFP, dpa

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Berlin ist ein 38-Jähriger auf offener Straße erstochen worden. Der Mann war am Sonntagabend mit mindestens zwei anderen Männern unterwegs, als es laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache mehrfach zu Streitigkeiten mit einer anderen Männergruppe kam. In einer Grünanlage vor einer Kirche und auf umliegenden öffentlichen Wegen sollen sich dann "körperliche Auseinandersetzungen" zugetragen haben, in deren Folge der 38-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.



Nachdem der Mann zusammengebrochen war, alarmierten Zeugen den Angaben vom Montag zufolge Polizei und Feuerwehr. Der Mann sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Zu Details und Hintergründen des Vorfalls im Bezirk Steglitz-Zehlendorf lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Zwei Lehrkräfte von Grundschulen in Berlin-Spandau sind nach einem Medienbericht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den betroffenen Grundschulen handelt es sich nach Informationen des rbb um die Grundschule am Weinmeisterhornweg und die am Birkenhain. Bis zum 26. Mai bleibt die Grundschule am Weinmeisterhornweg geschlossen, da die infizierte Lehrkraft Kontakt zu zwei Klassen, zum Hort und zu anderen Lehrern hatte. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Unternehmen mit mehr als 10 und bis zu 100 Beschäftigten können in Berlin ab heute Zuschüsse bei der Investitionsbank Berlin beantragen, wenn sie durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

"Wir lassen den Berliner Mittelstand nicht alleine. Berlin stellt Zuschüsse in Höhe von 25.000 Euro für diejenigen Unternehmen zur Verfügung, die Bundesprogramme der KfW nicht in Anspruch nehmen können. Bedauerlicherweise bewegt sich der Bund bei der unbürokratischen Unterstützung des Mittelstands und besonders betroffener Branchen immer noch nicht. Wir helfen deswegen im Sinne einer Härtefalllösung flankierend mit unbürokratischen Zuschüssen denjenigen, die keinen Anspruch auf KfW-Kredite haben. Wir starten mit rund 75 Mio. € und haben bereits Vorsorge getroffen, die Mittel bei Bedarf schnell aufzustocken", wird Wirtschaftssenatorin Ramona Pop in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Ein Müllfahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR) ist in Köpenick in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte am Montagmorgen in der Mahlsdorfer Straße, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach sind durch das Feuer drei weitere Autos und mehrere Bäume beschädigt worden. Verletzt wurde aber niemand. Wer oder was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

Zehlendorf hat Schwein gehabt: Etwa 30 Wildschweine sind durch den Stadtteil Lichterfelde gezogen, teilte die Polizei gestern mit. Mit einem Streifenwagen sperrten Beamten die Mühlenstraße, damit die jeweils etwa 15 ausgewachsenen Wildschweine und Frischlinge unfallfrei durch den Autoverkehr kame.

Gestern im späten Nachmittag empfing der 1. FC Union den FC Bayern München im Stadion an der Alten Försterei, 0:2 ging das Geisterspiel aus. Thomas Müller fühlte sich atmosphärisch an Spiele der "Alten Herren um 19 Uhr" erinnert und trifft es damit eigentlich gut auf den Punkt.

Vor dem Spiel versammelten sich etwa 50 Fans bei der Ankunft der Mannschaftsbusse, die Polizei löste das auf. Sonst blieb es ruhig.

"Stadion An der Alten Försterei" steht vor dem Eingang zur Haupttribüne: Am Sonntag hat der 1. FC Union den FC Bayern München empfangen. (Quelle: Jan Huebner/imago images)



Wie anschließend noch bekannt wurde, haben zwei Fußball-Fans versucht, den Zuschauer-Ausschluss in der Bundesliga wegen der Corona-Pandemie auf besonders kreative Art und Weise zu umgehen. Die Männer kletterten nach Angaben eines Polizeisprechers während der Partie auf einen Baum neben dem Stadion, um einen Blick auf das Spiel zu erhaschen. Die Polizei bat die beiden Fans herunter, nahm deren Personalien auf und sprach Platzverweise aus.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Wir wollen Sie auch diese Woche wieder mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!