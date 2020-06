LIVEHauptstadt-Ticker

Reizgas im U-Bahnhof versprüht

Eingang zum U-Bahnhof Boddinstraße in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln: Eine Person hatte auf dem Bahnsteig Reizgas versprüht. (Quelle: Klaus Martin Höfer/Archiv/imago images)

Das Berliner Landgericht verhandelt heute über einen Eilantrag des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft durch den Bundesvorstand. Der 47-Jährige will mit seinem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz erreichen, dass er seine Rechte als Parteimitglied bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren wieder ausüben darf. Nach Angaben des Gerichts ist noch offen, ob eine Entscheidung darüber am Freitag fällt oder für einen späteren Termin angesetzt wird. Ob Kalbitz selbst vor Gericht erscheint, hatte der 47-Jährige offen gelassen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Als Grund für den Beschluss gab der Vorstand an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) und bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben habe. Kalbitz hatte stets betont, er sei nicht HDJ-Mitglied gewesen.

Glückwunsch an Alba Berlin! Der deutsche Pokalsieger hat beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) den Einzug ins Halbfinale fest im Visier. Die noch ungeschlagenen Hauptstädter ließen der BG Göttingen beim 93:68 (52:29) im Viertelfinal-Hinspiel keine Chance und können am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) mit einem 25-Punkte-Vorsprung den Sprung unter die vier besten Teams perfekt machen.

Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage machen eine Pause. Heute wird es grau, regnerisch und nicht mehr so warm wie gestern. Maximal 20 Grad werden in Berlin erwartet, so der Deutsche Wetterdienst. Dazu soll es immer wieder regnen.



Ähnlich sieht es auch am Samstag aus. Am Sonntag soll sich die Sonne wieder häufiger zeigen, es wird auch wieder wärmer.

Bei einer Auseinandersetzung im Berliner Stadtteil Neukölln sind mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Person auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße das Gas in einer Gruppe versprüht, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Freitag sagte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 24 Kräften an.



Der Rettungsdienst versorgte sechs Verletzte und brachte eine Person in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Streit am späten Donnerstagabend kam, war laut Polizei zunächst unklar.

