Elsenbrücke am Wochenende für Autos gesperrt

Blick auf die Elsenbrücke in Berlin zwischen Treptow und Friedrichshain: Die Brücke ist marode, am Wochenende wird sie für Autofahrer gesperrt. (Quelle: STPP/Archiv/imago images)

Der Landesruderverband Berlin droht dem Senat aufgrund der weiter geltenden Trainings- und Spielverbote in der Corona-Krise mit juristischen Mitteln. "Wir fordern den Senat auf, kurzfristig klarzustellen, dass die Ausübung des Rudersports in Mannschaftsbooten auch unter der bestehenden Infektionsschutzverordnung zulässig ist", sagte Karsten Finger, erster Vorsitzender der Landesruderverbands, der "Berliner Morgenpost".



Die Anträge wurden an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci und den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) gesandt. "Sollten wir bis Montag keine Antwort erhalten, werden wir mit der vollen Rückendeckung unserer Vereinsmitglieder Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen."

Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat für den Außenangriff den französischen Nationalspieler Timothee Carle verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb beim Hauptstadtclub einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Der 1,99 Meter große Carle spielte zuletzt beim italienischen Erstligisten Vibo Valentia. "Er ist ein sehr athletischer Typ und besitzt dazu einen starken, schnellen Arm", sagte Volleys-Trainer Cedric Enard, ebenfalls ein Franzose, über die Vorzüge des neuen Mannes. Enards Schlussfolgerung: "Timothee kann uns auf europäischem Topniveau mehr Durchschlagskraft verleihen."

Der Zeitplan für die geplante Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist von der Corona-Krise offenbar nicht betroffen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den Aufsichtsrat heute über den Stand der Dinge informieren.



Mein Name ist Leonia Dietrich und ich fliege heute für Euch von BER nach Köln und nach Antalya sowie von Kittilä und von Poznan nach BER: Probelauf mit Komparsen. #BERtesten pic.twitter.com/72kqhJVO7v — Lars Wienand (@LarsWienand) July 9, 2020

Inzwischen haben die Komparsen-Tests begonnen, bei denen rund 9.000 Freiwillige in diesen und in den nächsten Wochen die Abläufe am neuen Standort testen sollen. Mein Kollege Lars Wienand war dabei. Hier lesen Sie seine Eindrücke.

Von heute Abend, 20 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli, bis maximal 24 Uhr ist die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain komplett in beide Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale VIZ mit. Auch der Busverkehr der BVG sei davon betroffen. Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke allerdings begehen beziehungsweise befahren.

Grund für die Sperrung sind laut VIZ "umfangreiche Arbeiten zur Einrichtung einer neuen Verkehrsführung". Eine Umleitung ist via Puschkinallee, Schlesische Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee eingerichtet. Es kann zu erheblichen Staus kommen. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet, soweit möglich, weiträumig zu umfahren.

Nach den Arbeiten steht auf der Brücke Richtung Markgrafendamm nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Elsenbrücke ist marode, im vergangenen Jahr sind Risse aufgetaucht. Die Brücke muss perspektivisch abgerissen und neugebaut werden.

In einer Ein-Zimmer-Wohnung in Berlin-Lichtenberg ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Mieter der betroffenen Wohnung eines elfstöckigen Hauses in Friedrichsfelde sowie zwei Nachbarn wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar.

Bei einem #Brand in #Friedrichsfelde wurden 3 Personen verletzt und durch den #Rettungsdienst der @Berliner_Fw in Kliniken transportiert. Es brannte eine 1 Zimmerwohnung im 8. OG eines Wohngebäudes. Wir waren mit 64 #Einsatzkräften vor Ort.#EStuK#GoodJob pic.twitter.com/WIws1sbjmJ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 10, 2020

Nach viel Regen können sich die Berliner und Brandenburger auf mehr Sonne am Wochenende freuen. Der Freitag wird laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bewölkt und regnerisch, mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad in der Prignitz, 24 Grad in Berlin und 29 Grad an der Grenze zu Sachsen. Am Nachmittag und Abend ziehen dem DWD zufolge einzelne Gewittern mit starkem Regen auf. Die Nacht zu Samstag bleibt hingegen fast niederschlagsfrei, die Tiefstwerte sinken auf bis zu 8 Grad.

Am Samstag wechseln sich nach Vorhersage der Wetterexperten Wolken und Sonnenschein ab – es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen um die 19 Grad. Niederschlagsfrei und nur gering bewölkt soll dann die Nacht zu Sonntag werden.

Für den Sonntag rechnet der DWD mit wolkigem und teils heiterem Wetter und Höchstwerten um die 20 Grad. Die Nacht zum Montag bleibt gering bewölkt und niederschlagsfrei.

