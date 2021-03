Für Frauen unter 55 Jahren

Charité und Vivantes-Kliniken setzen Astrazeneca-Impfungen aus

30.03.2021, 12:01 Uhr | t-online, dpa

Die Charité in Berlin: Das Krankenhaus will den Astrazeneca-Impfstoff zunächst nicht mehr bei jungen Frauen anwenden. (Quelle: Ritter/Archivbild)

In Berlin wollen die Charité und die Vivantes-Kliniken ihr Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren vorerst nicht mehr mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen. Eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es.

Die Charité und die Vivantes-Kliniken in Berlin setzen die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff für ihre Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren aus. Das berichtet der "Tagesspiegel". Eine Sprecherin bestätigte dies der dpa. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", hieß es am Dienstag.



Sie betonte, dass in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Die Charité habe in der Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. "Davon entfiel der größte Teil auf Astrazeneca", so die Sprecherin.

Astrazeneca-Stopp im Kreis Euskirchen

Nach "Tagesspiegel"-Informationen sei unklar, ob Personen, die bereits eine erste Astrazeneca-Spritze erhielten, auch ihre zweite Dosis von dem britisch-schwedischen Hersteller erhalten.

Erst am Montag hatte der Kreis Euskirchen die Impfungen mit dem Präparat vorläufig gestoppt, nachdem zwei Frauen nach ihrer Impfung eine Sinusvenenthrombose erlitten hatten. Eine von ihnen verstarb.