Mietendeckel gekippt

Tausende demonstrieren für bundesweiten Mietenstopp

15.04.2021, 20:12 Uhr | dpa

Eine Frau mit Kochtopfdeckel und einem Schild nimmt an einer Demonstration: Auf dem Schild steht "Wir wollen doch nur bezahlbare Wohnungen". (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Auf viele Berliner Mieter kommen Mietnachzahlungen zu – jetzt, wo das Mietendeckel-Gesetz gekippt worden ist. Tausende Demonstranten haben nun von der Bundespolitik einen Mietenstopp gefordert.

Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht haben in der Bundeshauptstadt mehrere Tausend Menschen für einen bundesweiten Mietenstopp demonstriert. Sie kritisierten den Beschluss des höchsten deutschen Gerichts und forderten mehr politisches Handeln gegen den "Mietenwahnsinn".

Viele Teilnehmer hatten Kochtopfdeckel mitgebracht, mit denen sie kräftig Lärm erzeugten. Motto: "Wenn Sie uns einen Deckel nehmen, kommen wir mit Tausenden Deckeln wieder!" Die Demonstranten versammelten sich zunächst am Hermannplatz in Neukölln und begannen dann einen Aufzug, der bis zum Kottbusser Tor in Kreuzberg führen sollte.

Der Zug einer Demonstration des Bündnisses "Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsin": Die Teilnehmenden demonstrieren gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)



Zu dem Protest aufgerufen hatte der Berliner Mieterverein. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl "im mittleren vierstelligen Bereich", die Veranstalter von Tausenden Demonstranten. Laut Polizei trugen zum Schutz vor Corona praktisch alle eine Maske und bemühten sich zudem, etwas Abstand voneinander zu halten.

Das Bundesverfassungsgericht hatte das seit mehr als einem Jahr geltende Berliner Mietendeckel-Gesetz in einem am Donnerstag verkündeten Beschluss für nichtig erklärt. Für das Mietrecht sei der Bund zuständig, hieß es zur Begründung. Auf viele Menschen in Wohnungen mit bisher gedeckelter Miete kommen nun Nachzahlungen zu.