Hoffnungen auf zügige Weitergabe russischer Gelder gebremst

Wangels Hoffnungen auf z├╝gige Weitergabe russischer Gelder gebremst Von dpa 14.05.2022 - 13:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. Annalena Baerbock (B├╝ndnis 90/Die Gr├╝nen), Au├čenministerin von Deutschland, spricht. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock macht der Ukraine keine Hoffnungen auf eine schnelle Weitergabe eingefrorener russischer Staatsgelder. "Ein Zugriff auf eingefrorenes Geld ist juristisch (...) alles andere als einfach", sagte die Gr├╝nen-Politikerin am Samstag nach einem G7-Au├čenministertreffen in Wei├čenhaus an der Ostsee. Es gebe einige gute Gr├╝nde, diesen Weg zu beschreiten - Sanktionen und gerade ein solcher Schritt m├╝ssten aber auch vor dem deutschen Recht und dem Europ├Ąischen Gerichtshof Bestand haben.

Der ukrainische Au├čenminister Dmytro Kuleba hatte Deutschland und die anderen G7-Staaten bei dem Treffen in Schleswig-Holstein gebeten, Gesetze zu verabschieden, um Verm├Âgenswerte des russischen Staates zu beschlagnahmen und der Ukraine f├╝r den Wiederaufbau des Landes zur Verf├╝gung zu stellen. "Wir sprechen ├╝ber hunderte Milliarden US-Dollar in Europa", sagte er. Russland m├╝sse politisch, wirtschaftlich, aber auch finanziell f├╝r den Krieg bezahlen.

In Europa werden unterdessen neben rechtlichen Schwierigkeiten auch politische Risiken gesehen. So wird bef├╝rchtet, dass L├Ąnder wie Russland und China in Reaktion auf Enteignungen ein alternatives internationales Finanzsystem aufbauen.