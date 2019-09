Düsseldorf

Königspython in Düsseldorfer Garagenhof gefunden

16.09.2019, 09:13 Uhr | dpa

Erneuter Schlangenfund in NRW: Im Garagenhof eines Düsseldorfer Mehrfamilienhauses haben Anwohner eine rund ein Meter lange Königspython entdeckt. Sie riefen die Feuerwehr und stülpten einen Eimer über die Schlange. Ein Reptilienfachmann der Feuerwehr begutachtete dann die Würgeschlange. Sie kam in eine Reptilienbox und wurde in einen Tierpark im Kreis Viersen gebracht, wie die Einsatzkräfte am Montagmorgen berichteten. "Nach einer ersten Einschätzung des Fachmanns hat das Tier ein paar äußerliche Verletzungen, ist aber wohl genährt und gesund", so die Feuerwehr. Woher die Königspython gekommen war, blieb nach dem Fund am Sonntagabend zunächst ungeklärt.

Zuletzt hatten mehrfach Schlangen in Nordrhein-Westfalen für Aufsehen gesorgt. In der vergangenen Woche fand ein Hausbewohner in Bönen bei Unna beim Müllwegbringen ebenfalls eine Königspython. Ende August hatte eine giftige Monokelkobra in einem Flur eines Mehrfamilienhauses in Herne für einen mehrtägigen Großeinsatz gesorgt: Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten für Tage ihre Wohnungen räumen müssen, bis die hochgiftige Schlange eingefangen wurde.