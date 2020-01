LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht will Selbstbewusstsein im Trainingslager tanken

02.01.2020, 14:46 Uhr | t-online.de

Das Jahr 2019 ging für die Eintracht, nun ja, nicht besonders gut zu Ende. Neun Niederlagen in 17 Spielen und Platz 13 der Bundesliga-Tabelle. Jetzt ist Adi Hütter als Krisenmanager gefragt. Als Chefcoach steht der Österreicher vor der größten Herausforderung seiner Amtszeit seit dem Fehlstart am Anfang seines Engagements im vergangenen Sommer. "Auch, wenn es schwer wird, es ist interessant, den ganzen Bock wieder umzustoßen", sagte der 49-Jährige vor dem Abflug ins Wintertrainingslager nach Florida. Im US-Sonnenstaat will Hütter bis zum 10. Januar neben Training und Testspielen vor allem das Selbstbewusstsein seiner Spieler wieder stärken: "Die Jungs müssen geistig wieder frisch werden."

Viel Zeit hat das Team nicht. Denn schon am 18. Januar beginnt die Rückrunde gegen die TSG Hoffenheim.

Wie der Verein auf Twitter mitteilt, sind die Adler nun auf dem Weg in die USA. Guten Flug!

Das neue Jahr ist gerade einmal zwei Tage alt, da starten die Basketballer der Fraport Skyliners wieder durch. Heute ab 19 Uhr tritt die Mannschaft in Göttingen an.

Viel Zeit zum Entspannen bleibt allerdings nicht: Am Samstag geht es gleich weiter mit dem Hessenderby gegen die JobStairs Gießen in der Fraport Arena.

Die Bundesligisten nutzen die Winterpause, um fleißig zu trainieren. Heute beginnt auch für die Eintracht das Wintertraining. Bis zum 10. Januar trainieren die Adler in Bradenton und Clearwater (USA). Am 9. Januar steht dann ein Testspiel gegen Hertha BSC in Saint Petersburg/USA an.

Hart arbeiten, Köpfe frei kriegen, gestärkt in die Rückrunde gehen 👊



Einen Überblick über die Trainingslager der anderen Bundesligisten finden Sie hier.

Eintracht Frankfurt will 2020 100.000 Mitglieder haben. "Das Ziel ist es, diese Marke bis zum 31. Dezember 2020 zu übertreffen. Und dazu stehe ich", sagte Präsident Peter Fischer der "Sport Bild". Aktuell zählen die Frankfurter 84.000 Mitglieder, der Klub müsste pro Monat also durchschnittlich mehr als 1.000 Mitglieder hinzugewinnen.

Eine sechsstellige Zahl wäre der vorläufige Höhepunkt einer bemerkenswerten Entwicklung. Anfang 2015 hatte die Eintracht noch 30.000 Mitglieder vorzuweisen. Erreicht Frankfurt Fischers ambitioniertes Ziel, wäre das ein Zuwachs von 233 Prozent in knapp sechs Jahren. "Das ist ein Ziel, das alle Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, elektrisiert", sagte Fischer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Guten Morgen an diesem Donnerstag und ein frohes neues Jahr! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie auch in 2020 wieder durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.





