Ein halbes Jahr nach dem Ampel-Aus will die neue schwarz-rote Koalition die Arbeit aufnehmen. Doch Friedrich Merz scheitert im ersten Durchgang der Kanzlerwahl. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Livestream und -ticker.

Für Friedrich Merz steht am Dienstag der wichtigste Tag seiner bisherigen politischen Karriere an: Der CDU-Chef will sich vom Bundestag zum zehnten Bundeskanzler wählen lassen. Im ersten Wahlgang ist er jedoch gescheitert.

Wenn er im zweiten Wahlgang gewählt wird, soll seine schwarz-rote Bundesregierung am Nachmittag die Arbeit aufnehmen. Der Regierungswechsel beendet eine sechs Monate lange Phase des weitgehenden politischen Stillstands nach dem Bruch der Ampelkoalition unter Olaf Scholz (SPD).

Die Kanzlerwahl, die anschließende Ernennung im Schloss Bellevue sowie die Vereidigung von Friedrich Merz und seinen Ministern können Sie hier im Livestream und -ticker verfolgen.

10.54 Uhr: Womöglich muss Friedrich Merz noch einige Zeit zittern, bis er erneut zur Kanzlerwahl antreten kann. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird es am Dienstag keinen weiteren Wahlgang geben. Mehr dazu lesen Sie hier.

10.53 Uhr: Der Rückschlag für Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl hat auch einen Rücksetzer am Aktienmarkt ausgelöst. Der Dax rutschte schon kurz nach dem Auftakt ins Minus und verstärkte diese Bewegung nach der Merz-Pleite im ersten Wahlgang. Zuletzt büßte der Leitindex 1,1 Prozent auf 23.084 Punkte ein. Auch der EuroStoxx 50 war mit 0,7 Prozent ins Minus gerutscht. Mehr dazu lesen Sie hier.

10.45 Uhr: Ökonomen prognostizieren wirtschaftliche Folgen des Scheiterns von Merz. Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Dass Merz nun im ersten Wahlgang gescheitert ist, sendet ein verheerendes Signal in die Gesellschaft und in die Wirtschaft: Die Reihen sind nicht geschlossen." Auch in Zukunft müsse mit "Querschüssen" gerechnet werden, wenn es um heikle Themen gehe, so der Ökonom. "Dabei brauchen der Wirtschaftsstandort und das gesamte Land vor allem eines – eine stabile Regierung, die planbare Politik betreibt." Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt Reuters: "Die Abstimmungspanne ruft in Erinnerung, dass sich eine künftige schwarz-rote Bundesregierung nur auf eine äußerst knappe Mehrheit stützen könnte." Krämer sieht ein "schwieriges Umfeld für wirtschaftspolitische Reformen". Er erwarte keinen echten Neustart in der Wirtschaftspolitik.

10.39 Uhr: Der heutige Dienstag ist schon jetzt historisch: Noch nie ist ein Kanzlerkandidat in der Geschichte der Bundesrepublik im ersten Wahlgang gescheitert. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

10.36 Uhr: Auch Beobachter der Bundespolitik sind schockiert. Carlo Masala, Politologe und Professor an der Bundeswehr-Universität in München, greift auf X die Abweichler der Koalitionen von SPD und Union an: "An die 6. Herzlichen Glückwunsch zu Eurem absolut verantwortungslosem Handeln." Merz hatte 310 Ja-Stimmen erhalten und die notwendige Mehrheit um lediglich sechs Stimmen verfehlt. SPD und Union kommen gemeinsam auf 328 Abgeordnete, alle sind laut Fraktionsangaben anwesend.

10.34 Uhr: Die Häme der AfD zieht sich offenbar durch weite Teile der Fraktion. "Dass die so unprofessionell sind, hätte ich nicht gedacht", sagt der AfD-Abgeordnete Martin Reichardt, der auch im Bundesvorstand der Partei sitzt. "Ich bin überrascht", sagt auch der AfD-Abgeordnete Rainer Rothfuß. Merz habe ja bereits vorab alle Unionspositionen an die SPD verraten – da habe er erwartet, dass es glatt läuft.