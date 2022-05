Silber-Pott und Königsklasse: Eintracht feiert Meilenstein

Frankfurt am Main Silber-Pott und K├Ânigsklasse: Eintracht feiert Meilenstein Von dpa 19.05.2022 - 17:58 Uhr Lesedauer: 4 Min. Spieler und Trainer von Eintracht Frankfurt pr├Ąsentieren den Pokal beim Ausstieg aus dem Flugzeug. (Quelle: Thomas Frey/dpa/dpa-bilder)

Mit dem Silber-Pott in den H├Ąnden kletterten Trainer Oliver Glasner und Kapit├Ąn Sebastian Rode nach der Landung der Euro-Helden von Eintracht Frankfurt als erste aus dem Sieger-Flieger. Dann ging es in mehreren Cabrios quer durch die Mainmetropole zum gro├čen Empfang am Frankfurter R├Âmer, wo sich schon Stunden zuvor zigtausende Menschen eingefunden hatten, um ihre Lieblinge nach dem Triumph in der Europa League zu feiern.

Nach dem siegreichen Elfmeterdrama gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend in Sevilla hatten die Spieler die Nacht zum Tag gemacht. "Es war feucht-fr├Âhlich und ging bis sechs Uhr in der Fr├╝h",berichtete Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann nach der Landung in Frankfurt von der rauschenden Siegesparty in einem Nobel-Club der s├╝dspanischen Metropole.

Selbst der sonst so ruhige Glasner - der den Pokal beim Autokorso durch die Stadt nicht aus der Hand gab - mutierte zum Partybiest. "Ich lasse die Sau raus und feiere jetzt bis Samstag durch - und am Sonntag gehe ich in den Urlaub", verk├╝ndete der 47 Jahre alte Fu├čball-Lehrer aus ├ľsterreich.

Die Eintracht-Profis f├╝hlten sich nach dem zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte nach dem UEFA-Cup-Sieg vor 42 Jahren wie im M├Ąrchen - sicherten sie sich neben dem massiven Pokal doch auch die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Ein sportlicher und finanzieller Quantensprung f├╝r den Traditionsverein, der vor einigen Jahren noch als "launische Diva vom Main" bezeichnet wurde. "Es wird ein paar Jahre dauern, bis einem die Tragweite bewusst wird", sagte der von einer Kopfwunde gezeichnete Rode. Und Kevin Trapp betonte: "Wir haben immer nach Superlativen gesucht. Aber es gibt einfach kein Wort, um das zu beschreiben."