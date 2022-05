Timmendorf: Gute zwei Stunden Fahrt bis zum Traumstrand

Ein bisschen l├Ąnger m├╝ssen Hamburger fahren, wenn sie ihr Fischbr├Âtchen nicht auf dem Altonaer Fischmarkt, sondern am Timmendorfer Strand genie├čen m├Âchten. Der beliebte Strand lockt j├Ąhrlich mehr als eine Million G├Ąste zur ├ťbernachtung ÔÇô und umso mehr Tagesausfl├╝gler.

Einmal in der Stunde ist es von Hamburg aus m├Âglich, sich in Richtung Timmendorf auf den Weg zu machen. Mit dem RB85, RE8 und RE80 dauert die Fahrt mit einem Umstieg nur etwas mehr als eine Stunde.

Wandern im gr├Â├čten Naturpark Schleswig-Holsteins

Wer sich einen aktiveren Wochenendausflug w├╝nscht, der ist in der Holsteinischen Schweiz genau richtig. Hier kommen Outdoor-Fans auf ihre Kosten. Auf 27 beschilderten Rundwanderwegen geht es durch W├Ąlder, H├╝gel, Wiesen und vorbei an Seen.