"Schwierige Situation": Inseln kämpfen mit Personalmangel

"Die Situation hat sich noch einmal versch√§rft", berichtet Hotelier Detlev Rickmers, dessen Hotels auf Helgoland seinen Angaben zufolge einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent haben. "Wir m√ľssen sogar unser Gesch√§ftsmodell anpassen, um handlungsf√§hig zu bleiben. So haben wir die Dienstleistungen der einzelnen Hotels zentralisiert." Eine seiner Ma√ünahmen gegen Personalprobleme: Er besch√§ftige zunehmend ganzj√§hrig Mitarbeiter, auch wenn keine ausreichende Arbeit vorhanden sei, sagt Rickmers.

Auf Sylt berichtet Dirk Erdmann, Vorsitzender der dortigen Dehoga und Inhaber des Hotels Rungholt in Kampen, die Lage sei noch schwieriger als in den Vorjahren. Er selbst hat noch genug Mitarbeiter, besch√§ftigt allerdings Ganzjahreskr√§fte und nur im Notfall Saisonkr√§fte. In seinem Haus gebe es noch keine Einschr√§nkungen, er wisse aber von Kollegen, bei denen dies anders sei, die etwa zus√§tzliche Ruhetage einf√ľhren, sagt Erdmann.