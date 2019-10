Welschbillig

Betrunken und nackt: Geisterfahrer auf der A6 unterwegs

07.10.2019, 06:53 Uhr | dpa

Ein nackter Geisterfahrer hat am frühen Montagmorgen die Polizei im Landkreis Trier-Saarburg beschäftigt. Der 61 Jahre alte Autofahrer sei aufgefallen, weil er auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher. Bei Kaiserslautern sei der Mann mit seinem Auto gegen ein Fahrzeug geprallt und in Fahrtrichtung über die Autobahn geflüchtet. Die Polizei fand ihn in der Nähe von Welschbillig, wo sich sein Wagen in einem Acker festgefahren hatte. "Dort saß er nackt und im Schneidersitz im Auto", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann stand nach Angaben der Beamten unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.