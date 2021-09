Köln

Wahlbeteiligung in Köln bis 11 Uhr leicht höher als 2017

26.09.2021, 11:50 Uhr | dpa

Ein Wählerin sitzt im Wahllokal mit ihrem Stimmzettel in der Wahlkabine. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

In der Millionenstadt Köln hat sich am Sonntagvormittag eine leicht höhere Wahlbeteiligung als bei der vorangegangenen Bundestagswahl 2017 abgezeichnet. Nach Angaben der Verwaltung hatten bis 11 Uhr 19,37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 17,37 Prozent gewesen. Insgesamt sind in Köln rund 732.000 Menschen wahlberechtigt.

Auch in Essen im Ruhrgebiet lag die Wahlbeteiligung am Sonntagmorgen leicht über dem Wert von 2017. Die Stadt gab sie um 10 Uhr mit 12,1 Prozent an. 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 10,3 Prozent gewesen.