Grandioser Einsatz von FCB-Star Lewandowski in Belgrad

27.11.2019, 09:39 Uhr | t-online.de

1860 München gratuliert seinem Stürmer Stefan Lex zum Geburtstag und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg beim Verein.

Stefan #Lex feiert heute seinen 3⃣0⃣. Geburtstag. Die #Sechzger wünschen ihrem Stürmer alles Gute, vor allem Gesundheit ... Gepostet von TSV 1860 München am Dienstag, 26. November 2019

Der FC Bayern München demontiert auch Roter Stern Belgrad in der Champions League. Robert Lewandowski spielt beim 6:0 wie von einem anderen Stern. Mit dem schnellsten Viererpack der Chamions-League-Geschichte hat der Stürmer mit polnischen Wurzeln den Bayern den Sieg beschert. Doch auch zwei andere Stars spielten nahezu perfekt. Mehr dazu hier...

