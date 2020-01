LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern leiht sich Real-Verteidiger aus

22.01.2020, 11:36 Uhr | t-online.de, dak

Álvaro Odriozola: Der Abwehrspieler hockt in einem Stadion auf dem Rasen.

Der FC Bayern München hat Abwehrspieler Álvaro Odriozola von Real Madrid verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger bis zum Saisonende ausgeliehen.



Odriozola soll den Münchnern helfen, den verletzungsbedingten Engpass in der Defensive zu beheben. Trainer Hansi Flick hatte sich in diesem Winter deshalb eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite gewünscht. Mehr zum Transfer lesen Sie hier.

WM-Rekordtorschütze und Nachwuchstrainer Miroslav Klose vermisst bei den Youngsters heute oft den letzten Biss.

"Die Jungs sind leider oft zu bequem. Sie wollen nur schönes Training, sie wollen sich nicht immer quälen, nicht hart arbeiten", kritisierte der U-17-Coach vom FC Bayern den Medien. "Talent haben viele, Wille und richtige Einstellung sind aber alles entscheidend", meinte der 41-Jährige. Die mangelnde Einsatzbereitschaft der Jungspunde scheint den Coach zu ärgern: "Manchmal siehst du, wie viel Talent da wäre – da wirst du wahnsinnig".

Der FC Bayern München wird wieder deutscher Fußball-Meister – am Ende punktgleich, aber sieben Tore besser als Herbstmeister RB Leipzig.

Diese kühne Prognose wagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in der "Bild"-Zeitung. Der 58 Jahre alte Sky-Experte tippte die Rückrundenergebnisse der ersten sechs Mannschaften der Bundesliga-Tabelle: Nach dem 34. Spieltag hat demnach der Rekordmeister aus Bayern ebenso wie die Sachsen laut Matthäus 77 Punkte auf dem Konto - aber mit 90:32 ein etwas besseres Torverhältnis als Leipzig (87:36).

