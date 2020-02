LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern ist wieder Tabellenführer – aus gutem Grund

03.02.2020, 09:27 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Nach dem Spiel gegen Mainz hat Thomas Müller Details zur Auseinandersetzung zwischen Leon Goretzka und Jerome Boateng geliefert. Doch ob der genannte Grund – eine Prämie für den Sieger eines mannschaftsinternen Turniers – wirklich der Auslöser war, wollte Goretzka nicht bestätigen. Mehr lesen Sie hier.

"So beginnt man die zweite Hälfte der Saison", twitterte Oliver Kahn und schrieb: "Endlich zurück an der Tabellenspitze." Denn nach dem Sieg vom FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 ist klar, der FCB ist wieder der alte. Ganz nach dem Motto "Mia San Mia" haben die Münchner sich einen dritten Sieg in insgesamt drei Rückrundenspielen geholt. Torbilanz ist 12:1. Besser kann es kaum laufen. Verantwortlich dafür ist zum einem Hansi Flick. In nur etwa drei Monaten Amtszeit hat er den entscheidenden Dreh gemacht. Der FCB ist seitdem wieder auf Erfolgskurs.

