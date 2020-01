Sport-Freitag im Live-Blog

Bayern-Stars kommen nochmal mit Verwarnung davon

31.01.2020, 18:38 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Am Samstag startet die U19-Mannschaft des FC Bayern wieder in die A-Junioren-Bundesliga. Ab elf Uhr gastiert der 1. FC Kaiserslautern in München.

Hansi Flick hat seinem langjährigen Weggefährten Joachim Löw kurz vor dessen 60. Geburtstag am Montag große Verdienste für den deutschen Fußball bescheinigt: "Ich wünsche ihm auf jeden Fall das, was das Wichtigste im Leben ist: Gesundheit und Zufriedenheit. Er hat schon eine Ära geprägt." Löw machte Flick 2006 zu seinem Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Acht Jahre später wurde das Duo im letzten gemeinsamen Länderspiel in Rio de Janeiro Weltmeister.

In der kommenden Woche könnte eine Rückkehr des mehr als drei Monate verletzten Lucas Hernández ein Thema werden. "Lucas ist knapp zehn Tage im Mannschaftstraining. Ich denke, dass er nächste Woche zur Verfügung stehen könnte", sagte Hansi Flick am Freitag. "Erfreulich" sei auch, dass Kingsley Coman wieder im Training ist. Der Franzose hatte in dieser Woche erstmals seit sieben Wochen wieder teilweise mit der Mannschaft trainiert.

Der Sport-Informationsdienst hat zusammengestelllt, wie der FC Bayern München voraussichtlich gegen Mainz auflaufen wird: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Müller, Goretzka, Perisic, Lewandowski.

Die beiden Streithähne Leon Goretzka und Jerome Boateng haben nach ihrer Auseinandersetzung im Training keine Strafe zu befürchten. In der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel sagte Hansi Flick aber: "Klar ist, dass ich so ein Verhalten in der Mannschaft nicht sehen möchte, weil wir gewisse Werte haben. Ich erwarte eine solche Form an Emotion nicht noch mal."

Nach der gestrigen 61:73-Niederlage gegen die ungarische Nationalmannschaft spielen die Nachwuchs-Basketballer vom FC Bayern München heute gegen die Real Madrid Baskets. Anpfiff im Szent-Istvan-Basketball-Cup ist um 14.45 Uhr.



Stefan Effenberg spricht sich in deiner Kolumne bei t-online.de für eine Rückkehr des aussortierten Weltmeister-Trios Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels für die Europameisterschaft 2020 aus. Die ganze Kolumne lesen Sie hier.

Marco Raimondo-Metzger soll seinen Vertrag beim TSV 1860 München mit sofortiger Wirkung beendet haben. Das berichtet der "Merkur" unter Berufung auf das Online-Portal "dieblaue24". Demnach soll er zum SV Heimstetten wechseln.

Der deutsche Eishockey-Vizemeister Red Bull München muss für unbestimmte Zeit auf seinen Headcoach Don Jackson verzichten. Der 63-jährige US-Amerikaner wird laut einer Mitteilung des Vereins zu seiner Frau Nancy in die Heimat reisen, "um ihr im Rahmen eines medizinischen Eingriffs und der Reha zur Seite zu stehen".

Jackson wird beim dreimaligen deutschen Meister einstweilen von seinen Assistenten Steve Walker, Clement Jodoin sowie Patrick Dallaire vertreten. Das Trio leitet das Training und wird auch bei den Spielen an der Bande stehen.

In der 63. Minute ist Konrad Abeltshauser der entscheidende Siegtreffer für den EHC Red Bull München gelungen. In der Verlängerung traf er gegen die Panther zum fünf zu vier.

#RBMvsAEV 5:4 (63.) 🚨

Trotz einer zwischenzeitlich deutlichen Führung mit 20 Punkten haben die Basketballer des FC Bayern München den zweiten Euroleague-Sieg in Folge verpasst. Bei Armani Mailand aus Italien unterlag der deutsche Meister mit 78:79 (45:38).

Nach der 15. Pleite im 22. Spiel liegen die Bayern auch weiterhin auf dem letzten Platz. Mit 18 Punkten war FCB-Kapitän Danilo Barthel der treffsicherste Schütze der Begegnung. Mehr dazu hier...

