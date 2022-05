Südbayern seltener krankgeschrieben als Nordbayern

Mit Blick auf die vier h├Ąufigsten Diagnosekategorien waren die Menschen in Hof am h├Ąufigsten wegen psychischer Probleme krankgeschrieben - der Wert lag rund 50 Prozent ├╝ber dem Bundesschnitt. Die meisten Atemwegserkrankungen gab es in Bamberg, am h├Ąufigsten "R├╝cken" oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen hatten die Menschen in Kulmbach und dem Landkreis Kronach. Die meisten Verletzungen und Vergiftungen registrierte die Barmer in Wei├čenburg-Gunzenhausen.