Kahns Machtwort: Lewandowski "wird Vertrag erfüllen - basta"

Bayern-Chef Oliver Kahn hat ein Machtwort in der Causa des auf einen Wechsel dr├Ąngenden Weltfu├čballers Robert Lewandowski gesprochen. Der 52-j├Ąhrige Kahn sagte am Sonntag bei der Meisterfeier der Bayern auf dem M├╝nchner Marienplatz im Bayerischen Fernsehen mit Bezug auf den bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag des Torj├Ągers: "Diesen Vertrag wird er erf├╝llen - basta!"

Lewandowski hatte am Samstag nach dem letzten Spiel in Wolfsburg angek├╝ndigt, in M├╝nchen nicht mehr verl├Ąngern zu wollen. Er kam 2014 abl├Âsefrei von Borussia Dortmund und k├Ânnte nun auch kostenfrei in einem Jahr weiterziehen. Der FC Barcelona soll den 33 Jahre alten Polen m├Âglichst schon jetzt verpflichten wollen.