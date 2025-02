Eine Datenbank gibt Aufschluss über das Ausmaß, in dem Gerüchte und Falschnachrichten in Form von Beiträgen und Videos im Kurznachrichtendienst X und anderen sozialen Netzwerken kursieren. Die Forscher fanden heraus, dass die betreffenden Posts bisher etwa 2,5 Millionen Mal geteilt wurden.

Falsche Warnungen von CIA und Mossad

Verbreitet wurden etwa Gerüchte, die darauf abzielten, den Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu diskreditieren. Die Anzahl dieser Inhalte verdreifachte sich in dieser Woche. In einer Reihe von Beiträgen wurden Behauptungen aufgestellt, dass Merz an einer psychischen Krankheit leide, was vertuscht werde.