Chronischer Misserfolg

Computermesse Cebit wird nach 32 Jahren eingestellt

28.11.2018, 13:33 Uhr | Ralf Krüger, dpa, hd

Die einst weltgrößte Computermesse Cebit in Hannover wird eingestellt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Unternehmenskreisen. Die Deutsche Messe bestätigte die Nachricht.

Die Mitarbeiter würden zur Zeit informiert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. 2018 hatten die Organisatoren der Deutschen Messe AG versucht, die Cebit als "Europas führendes Digital-Event" neu zu positionieren. Der Versuch misslang.



Insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand aber nur 120.000 Menschen aufs Messegelände – noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern. Die Cebit war in den Neunzigerjahren die größte und wichtigste Computermesse der Welt. Doch während die IFA in Berlin immer weiter wuchs, schrumpfte die Cebit von Jahr zu Jahr weiter.



Auf den Rückgang der Besucherzahlen und der Aussteller hatte die Deutsche Messe mit immer neuen Wechseln in der Strategie reagiert. Das Konzept einer "Digitalisierungsmesse" war der letzte Versuch 2018.



Website der Messe Hannover: Die Cebit 2018 war die letzte. (Quelle: Messe Hannover/Hersteller)





Auf der Website der Messe Hannover ist noch die Ankündigung und der Termin für die Cebit 2019 im Sommer zu sehen. Sie wird nicht mehr stattfinden. Die Deutsche Messe AG bestätigte auf Anfrage von t-online.de das Ende der Cebit. Angesichts "rückläufiger Flächenbuchungen" sollen die "industrienahen Digitalthemen" der Cebit künftig in der Hannover Messe weitergeführt werden, erklärte die Veranstalterin Deutsche Messe am Mittwoch. Für die übrigen Themenfelder sollten spezielle Fachveranstaltungen entwickelt werden.





Die Cebit fand 2018 erstmals im Sommer statt. Die Messe im Juni rückte die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft in den Fokus. In den vergangenen Jahren war die Besucherzahl der einst weltweit größten Messe ihrer Art deutlich zurückgegangen. Die Deutsche Messe entwickelte deshalb ein neues Konzept für die Cebit.

Messechef Oliver Frese bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember 2018 - das Gremium stimmte zu. Bernd Althusmann, Aufsichtsratschef und Niedersachsens Wirtschaftsminister, sprach in einer ersten Reaktion von "Bedauern und Respekt".



Erste Reaktionen auf Cebit-Aus

Als "Schlag ins Kontor" hat der Verband der niedersächsischen Metallarbeitgeber ("Niedersachsenmetall") das Aus der einst weltgrößten Computermesse Cebit in Hannover genannt. Auch der Branchenverband Bitkom bedauerte die am Mittwoch verkündete Einstellung der Cebit als eigenständige Messe, 32 Jahre nach ihrer Erstauflage.

Bitkom-Präsident Achim Berg erklärte, dass Markt und Messelandschaft sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hätten. "Das ist ein Schlag ins Kontor für den Messestandort Hannover und damit für den gesamten Wirtschaftsstandort Niedersachsen", erklärte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, Volker Schmidt und betonte: "Die Cebit war für drei Jahrzehnte ein echtes Aushängeschild und hat maßgeblich zum Renommee der gesamten deutschen Informations- und Kommunikations-Wirtschaft beigetragen."