Private Altersvorsorge: Welche Möglichkeiten gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen staatlich geförderter privater Altersvorsorge und nicht geförderter privater Altersvorsorge. Geld vom Staat bzw. Steuervorteile gibt es beispielsweise bei der Riester-Rente oder der Basisrente, auch Rürup-Rente genannt. Legen Sie Ihr Geld hingegen in Aktien, Fonds oder ETFs an, wird das nicht gefördert. Gleiches gilt bei privaten Rentenversicherungen und Immobilien.

Private Vorsorge muss zu eigenen Bedürfnissen passen

Private Altersvorsorge mit Aktien und ETFs

Besonders ertragreich ist eine Geldanlage am Kapitalmarkt. Im Gegenzug müssen Sie allerdings aushalten, dass Aktien Kursschwankungen unterliegen. Dieses Risiko können Sie aber minimieren, wenn Sie Ihr Geld über einen langen Zeitraum anlegen, idealerweise mindestens 15 Jahre. So können Sie Krisen aussitzen.

Für die Altersvorsorge sollten Sie zudem nicht auf Einzelaktien setzen, sondern über Fonds oder ETFs auf einen Schlag in einen ganzen Korb an Aktien investieren. ETFs sind Fonds, die einen Index wie zum Beispiel den Dax abbilden. Sie entwickeln sich also stets so wie der zugrunde liegende Index.