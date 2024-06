Impfungen sind mit potenziellen Nebenwirkungen verbunden. Doch was passiert, wenn der Arbeitsgeber zum Piks verpflichtet – gilt das als Arbeitsunfall?

Impfungen gehören zwar grundsätzlich in den privaten Lebensbereich. Ein Impfschaden nach einer betrieblich organisierten Impfung kann aber in bestimmten Fällen dennoch als Arbeitsunfall anerkannt werden, wie das Bundessozialgericht in Kassel jetzt entschied.