Elektronische Krankmeldung nicht angekommen: Was tun?

Die elektronische Krankmeldung reduziert die Bürokratie. Schlägt die Übermittlung jedoch fehl, ruht das Krankengeld. Wir erklären, was dann hilft.

Seit Januar 2023 ist der bisherige gelbe Krankenschein Geschichte. Die Krankmeldung erfolgt nun digital. Die Arztpraxen sind in der Pflicht, die Meldung ordnungsgemäß zu erledigen. Sie stellen sich aber die Frage, was passiert, wenn die Übermittlung fehlschlägt oder vergessen wird? Hier erfahren Sie, wie die elektronische Übertragung der Krankschreibung funktioniert und was Sie tun können, wenn diese nicht ankommt.