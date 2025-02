Das Studium ist Regelbestandteil der Ausbildung zum Offizier, es ist aber nicht verpflichtend. So erreichen Anwärter auch ohne Studium den Offiziersrang.

Offiziere bilden die Gruppe der höchsten Dienstgrade der Bundeswehr. Das Absolvieren eines Studiums ist ein Regelbestandteil der Offiziersausbildung. Das Studium ist jedoch nicht verpflichtend. Wenn Sie kein Interesse am Studium oder keinen entsprechenden Schulabschluss haben, gibt es für Sie andere Möglichkeiten. Der Weg ist allerdings anspruchsvoll.

Wie wird man Offizier?

In der Regel absolvieren Offiziersanwärter neben der militärischen Ausbildung auch ein Studium an einer der beiden Bundeswehruniversitäten in Hamburg oder München. Im Anschluss erfolgt eine sogenannte truppengattungs- und verwendungsspezifische Ausbildung.