Annabel Denisenko hatte genug. Notaufnahme, 12-Stunden-Schichten, Stress ohne Ende. Also tat die 24-jährige Krankenschwester, was moderne Work-Life-Optimierer predigen: Sie verabschiedete sich von ihrem Job und nahm sich eine "Mini-Rente". Einfach mal raus, das Leben genießen, ohne die mühselige Last des Geldverdienens. Klingt traumhaft? Ist es vielleicht auch – wenn man sich den Traum leisten kann.