Nicht nur Banken bieten Ratenkredite an, sondern auch gewerbliche Händler. Für den Kauf ihrer Produkte können Sie in der Regel einen Kreditvertrag abschließen, der über die Hausbank des Unternehmens (häufig bei Autohändlern) oder ein Finanzinstitut abgewickelt wird, mit dem das Unternehmen zusammenarbeitet.

Vorteile eines Ratenkredites

Nachteile eines Ratenkredits

Auf die Zinsen achten

Ist ein Ratenkredit ein Rahmenkredit?

Nein, ein Ratenkredit ist kein Rahmenkredit. Im Gegensatz zum Ratenkredit wird der Rahmenkredit von Banken in der Regel auf unbestimmte Zeit in einer vertraglich vereinbarten Höhe gewährt. Für die Rückzahlung des Kredits müssen keine monatlichen Raten gezahlt werden. Zinsen fallen nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Betrag an.