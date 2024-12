Mehr als 90 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse illegal

Genau genommen sei das in mehr als 90 Prozent der Haushalte der Fall, in denen etwa eine Reinigungskraft jobbt. Das IW geht auf Grundlage einer Umfrage davon aus, dass 2024 mehr als vier Millionen Haushalte in Deutschland zumindest gelegentlich auf bezahlte Unterstützung zurückgegriffen haben. Gemeldet waren bei der Minijob-Zentrale und der Bundesagentur für Arbeit aber in Summe nur rund 300.000 Beschäftigungsverhältnisse.