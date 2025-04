Die Gültigkeit alter und neuer Euro-Scheine

Allerdings ändert sich die Verfügbarkeit: Die alten Scheine werden schrittweise aus dem Verkehr genommen und durch Scheine der Europa-Serie ersetzt. Sie werden daher an Bankautomaten oder am Schalter keine Scheine der alten Serie erhalten.

Banknoten eintauschen lassen

In vielen Fällen ist der Umtausch alter Euro-Scheine gegen die neuen Versionen bei Ihrer Hausbank möglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, große Scheine an den Bankautomaten einzuzahlen und in der gewünschten Stückelung auszahlen zu lassen. So können Sie ebenfalls Ihre alten Scheine austauschen.