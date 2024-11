Im Gegensatz zu den 500-Euro-Geldscheinen werden die 200-Euro-Banknoten nach wie vor produziert und in Umlauf gebracht. Die neuen 200-Euro-Banknoten der sogenannten Europa-Serie kamen am 28. Mai 2019 in allen 19 Mitgliedstaaten des Euroraums in den Umlauf. Sie sind ein gültiges Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel.