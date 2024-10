Kein 1000-Euro-Schein: Darum fehlt der Geldschein in Ihrem Portemonnaie

Geld regiert die Welt, sagt man. Wer viel davon hat, zählt etwas. Doch weshalb hat selbst ein Milliardär keinen 1000-Euro-Schein in der Tasche?

Früher gab es einen 1000-DM-Schein. Viele vermissen den großen Braunen bis heute und hätten ihn gerne wieder. Als 2002 der Euro die Mark ablöste, beträgt der größte Nennwert einer Banknote 500 Euro. Kaufleute wie Autohändler, die es damals gewohnt waren, mit großen Scheinen ihre Geschäfte abzuwickeln, zeigten sich enttäuscht. Was aber ist der Grund, weshalb dem Euro schon bei der Zahl 500 die Puste ausgeht? Hier lesen Sie, weshalb das so ist.

Der Euro als Zahlungsmittel

Seit Januar 2002 haben wir den Euro in unseren Geldbeuteln. Meist hantieren wir mit kleineren Scheinen mit einem Nennwert von 5, 10, 20 oder 50 Euro. Rarer machen sich die grüne 100- und die gelbe 200-Euro-Banknote. Und der größte von allen, der 500-Euro-Schein wechselt nur sporadisch im Zahlungsverkehr seinen Besitzer. Seit 2018 gibt ihn die Europäische Zentralbank weder aus, geschweige denn druckt sie ihn nach. Als Zahlungsmittel hat er jedoch nach wie vor Gültigkeit.

An einen 1000-Euro-Schein verschwenden die Hüter unserer Währung keinen Gedanken. Gerieten bei dieser Banknote Fälschungen in den Währungskreislauf, wäre der materielle Schaden wie der Vertrauensverlust in den Euro immens.