Die tschechische rechte Partei Svoboda a přímá demokracie (Freiheit und direkte Demokratie) hat sich von der deutschen AfD distanziert. Dabei folgt sie dem französischen Ressemblement National, das angekündigt hatte, in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr in einer Fraktion mit der AfD sitzen zu wollen.

Auslöser war ein Interview des aktuellen EU-Abgeordneten und AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah, in dem er die SS-Verbrechen verharmlost hatte. "Das Präsidium von Freiheit und direkte Demokratie distanziert sich entschieden von den kontroversen Äußerungen der Führer der AfD-Bewegung und verurteilt sie, die in ihren Äußerungen die Aktivitäten ehemaliger SS-Angehöriger verteidigen", sagte Parteisprecherin Barbora Šťastná am Mittwoch gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur.