Aktualisiert am 16.09.2024 - 09:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In dem Brief erklärt Breton, dass Ursula von der Leyen vor einigen Tagen gebeten habe, seinen Namen als Kommissionskandidat "aus persönlichen Gründen" zurückzuziehen, ohne ihm das in einem direkten Gespräch mitzuteilen. Als "politisches Tauschgeschäft" habe von der Leyen Frankreich dafür ein "angeblich einflussreicheres Ressort" anbieten wollen.