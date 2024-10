Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die beiden bekanntesten Gesichter der Opposition in Venezuela. Den Menschenrechtspreis erhalten die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado und Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia für ihren Kampf für Freiheit und Demokratie, wie EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag in Straßburg mitteilte. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 18. Dezember verliehen.