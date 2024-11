DHL-Flieger aus Leipzig stürzt in Wohngebiet – ein Toter

Unglück in Litauen

Aktualisiert am 25.11.2024 - 08:49 Uhr

Aktualisiert am 25.11.2024 - 08:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Flugzeug ist in Litauen abgestürzt. Dabei soll mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein.

Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius neben ein Wohnhaus gestürzt. Dabei sei mindestens eine Person ums Leben gekommen, zitierte die Nachrichtenagentur BNS eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz.